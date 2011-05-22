Являюсь графическим дизайнером, имею около 3-х лет опыта в этой области, профильное образование. Владею профессионально графическими пакетами: Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Quark Express, Corel Draw. Свободно рисую от руки. Также владею программами 3ds Max, AutoCAD, Flash, Dreamweaver и пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Кроме дизайна занимаюсь переводами с рус. на англ. и наоборот. Свободно владею английский язык, имею около 2 лет опыта в области письменного и утного перевода.