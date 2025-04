Benamix

Вам нужен активный партнер, который разделяет ваши ценности.

Мы серьезно относимся к общению. Единственный путь к эффективному управлению взаимоотношениями - соблюдение строгой политики в отношении обострения проблем и разрешения споров. Наличие таких политик предотвращает недопонимание и позволяет нам решать проблемы в предсказуемые сроки.

Ронни Коулман, восьмикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" в области бодибилдинга, сказал: "Все хотят быть

бодибилдер, но никто не хочет поднимать тяжеловесы".

Мы понимаем, сколько работы требуется для построения и развития успешного бизнеса. Наши эксперты не воспринимают ничего легкомысленно.

Наш режим по умолчанию - тяжелая работа.

То, что мы делаем:

◾ Программные решения (Web, Mobile, Blockchain, E-commerce, Machine Learning, Big Data).

◾ Маркетинговые услуги (Дизайн, UI/UX, Брендинг, SEO, SMM, PPC и т.д.).

◾ Анализ бизнеса

◾ Управление (BA, PM, R&D)

Мы используем:

◾ JS, Angular, React for Front-End development

◾ .NET, Node JS, and PHP for Back-End development

◾ Xamarin, Flutter and React Native for Mobile Development

◾ Solidity, C#, and C++ for Blockchain

У нас более 40 членов команды, которые являются профессионалами и великими личностями.

Мы можем написать длинную и замечательную историю о каждом из них, но слова не могут рассказать все. Так что, вы просто должны верить, что они классные .