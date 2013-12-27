Дизайн и создание сайтов под ключ. Создание логотипов, баннеров и т.п.

Небольшое вступление:

Разработка сайта сегодня является залогом успешной работы любой компании. Не секрет, что количество пользователей белорусского интернета растет с каждым днем, все большее количество посетителей ищут в сети Интернет необходимую им информацию. В связи с этим создание web сайта становится насущной необходимостью для любой компании, которая заинтересована найти новые рынки сбыта, новых партнеров,повысить эффективность своей работы, поменять или расширить направления своей деятельности.

Всемирная сеть – это огромный рынок сбыта товаров и услуг для любой компании, безграничная рекламная площадка, доступная всем и каждому не только в Беларуси, но и за пределами нашей страны.

Создание сайтов — это гарантированный путь к успеху.

Мы специализируемся на создании таких сайтов как:

- Сайт-визитка

- Сайт-каталог

- Корпоративный сайт

- Интернет-магазин

- Информационный сайт

- Форум

- Персональный блог

Так-же предоставляем дополнительные услуги:

- Создание фирменного стиля

- Создание рекламных баннеров и постеров

- Разработка отдельных элементов сайта

- Редизайн сайта