Бурдейная Оксана Леонидовна

Дата рождения: 28 декабря 1970

Телефон: 8(056)753-03-65, 8(068)408-05-39

Эл . Почта : [email protected]

Регион: Днепропетровск

Цель

Стать сотрудником компании, работающей в сфере информационных технологий (программирование), чтобы продолжать углублять и реализовывать знания, приобретённые во время учёбы и работы.

Опыт работы

Администратор баз данных. Оператор ПК

с 02.2008 по 12.2012 ЧП

Прием и оформление заказов от клиентов по электронной почте и в телефонном режиме. Работа с первичной бухгалтерской документацией (ведение учета товарных накладных, ввод данных по приходу товаров в базу данных предприятия.). Контроль за должниками. Предоставление информационных и консультационных услуг клиентам фирмы. Администрирование и редактирование информации в базах данных MS Access. Опыт работы с программами: MS Office, Excel, Word, Access, 1С, Internet, графическими редакторами, работа с оргтехникой.

20.08.2007г. -01.02.2008г.

Специалист Кредитного Contact Center. Приват Банк. ГО. ЦЭБ. Кредитный Contact Center (банковские услуги), Днепропетровск.

Анализ кредитоспособности клиентов. Обработка заявок о предоставлении кредитов от сотрудников РИП. Принятие решении о предоставлении кредита клиентам. Предоставление информационных и консультационных услуг клиентам банка. Предоставление консультаций клиентам и сотрудникам банка по технологиям кредитования.

05.2006 г. – 20.08.2007

Оператор ПК. ЧП (разное ), Днепропетровск.

Прием и оформление заказов. Работа с первичной бухгалтерской документацией. Уверенный пользователь ПК(MS Offis , Excel , Word, Internet ),работа с оргтехникой.

Медсестра

с 09.1993 по 10.1998

4КМО (медицина)

Медсестра

с 06.1989 по 09.1993

Железнодорожная больница (медицина)

Образование

Высшее оконченное

с 09.2011 по 06.2012

Днепропетровский национальный университет, Факультет прикладной математики, кафедра компьютерных технологий, Днепропетровск.

Специалист.

Высшее оконченное

с 09.2007 по 06.2011

Днепропетровский национальный университет, Факультет прикладной математики, кафедра компьютерных технологий, Днепропетровск.

Бакалавр.

Неоконченное высшее

с 03.1994 по 02.1999

Днепропетровская государственная медицинская академия, стоматология, Днепропетровск.

Среднее специальное

с 09.1986 по 06.1989

Днепропетровское медицинское училище железной дороги, медсестра, Днепропетровск.

Диплом с отличием.

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Уверенный пользователь ПК: MS Office, Excel,Word, Internet, Outlook Express. Скорость печати от 150зн/мин.Самостоятельно занимаюсь изучением Adobe Photoshop,3ds MAX, Nero, WEB дизайн.

Языки

латинский - средний. украинский - средний. англ. язык - начинающий.

Дополнительная информация

Коммуникабельность, внимательность, ответственность, умение работать в команде, хорошие аналитические способности, быстрая реакция в сложных ситуациях, выдержанность в работе с клиентами, понятие субординации.

Требования к вакансии

Желаемая должность: Оператор ПК.

Вид занятости: Полная занятость.

Желаемая зарплата: от 400$ в месяц.

Желаемый регион работы: Днепропетровск.