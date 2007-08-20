Бурдейная Оксана Леонидовна
Дата рождения: 28 декабря 1970
Телефон: 8(056)753-03-65, 8(068)408-05-39
Эл . Почта : [email protected]
Регион: Днепропетровск
Цель
Стать сотрудником компании, работающей в сфере информационных технологий (программирование), чтобы продолжать углублять и реализовывать знания, приобретённые во время учёбы и работы.
Опыт работы
Администратор баз данных. Оператор ПК
с 02.2008 по 12.2012 ЧП
Прием и оформление заказов от клиентов по электронной почте и в телефонном режиме. Работа с первичной бухгалтерской документацией (ведение учета товарных накладных, ввод данных по приходу товаров в базу данных предприятия.). Контроль за должниками. Предоставление информационных и консультационных услуг клиентам фирмы. Администрирование и редактирование информации в базах данных MS Access. Опыт работы с программами: MS Office, Excel, Word, Access, 1С, Internet, графическими редакторами, работа с оргтехникой.
20.08.2007г. -01.02.2008г.
Специалист Кредитного Contact Center. Приват Банк. ГО. ЦЭБ. Кредитный Contact Center (банковские услуги), Днепропетровск.
Анализ кредитоспособности клиентов. Обработка заявок о предоставлении кредитов от сотрудников РИП. Принятие решении о предоставлении кредита клиентам. Предоставление информационных и консультационных услуг клиентам банка. Предоставление консультаций клиентам и сотрудникам банка по технологиям кредитования.
05.2006 г. – 20.08.2007
Оператор ПК. ЧП (разное ), Днепропетровск.
Прием и оформление заказов. Работа с первичной бухгалтерской документацией. Уверенный пользователь ПК(MS Offis , Excel , Word, Internet ),работа с оргтехникой.
Медсестра
с 09.1993 по 10.1998
4КМО (медицина)
Медсестра
с 06.1989 по 09.1993
Железнодорожная больница (медицина)
Образование
Высшее оконченное
с 09.2011 по 06.2012
Днепропетровский национальный университет, Факультет прикладной математики, кафедра компьютерных технологий, Днепропетровск.
Специалист.
Высшее оконченное
с 09.2007 по 06.2011
Днепропетровский национальный университет, Факультет прикладной математики, кафедра компьютерных технологий, Днепропетровск.
Бакалавр.
Неоконченное высшее
с 03.1994 по 02.1999
Днепропетровская государственная медицинская академия, стоматология, Днепропетровск.
Среднее специальное
с 09.1986 по 06.1989
Днепропетровское медицинское училище железной дороги, медсестра, Днепропетровск.
Диплом с отличием.
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Уверенный пользователь ПК: MS Office, Excel,Word, Internet, Outlook Express. Скорость печати от 150зн/мин.Самостоятельно занимаюсь изучением Adobe Photoshop,3ds MAX, Nero, WEB дизайн.
Языки
латинский - средний. украинский - средний. англ. язык - начинающий.
Дополнительная информация
Коммуникабельность, внимательность, ответственность, умение работать в команде, хорошие аналитические способности, быстрая реакция в сложных ситуациях, выдержанность в работе с клиентами, понятие субординации.
Требования к вакансии
Желаемая должность: Оператор ПК.
Вид занятости: Полная занятость.
Желаемая зарплата: от 400$ в месяц.
Желаемый регион работы: Днепропетровск.