Всем привет. Нужно создать логотип для сайта по продаже косметики. Предлагайте цену и сроки
- Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Нужно разместить на платформе Пром.юа товарные позиции. Фото я предоставляю. Вам нужно найти описание и ключевые слова. Предлагайте цену за 1 позицию товара.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Нужно создать красивый прайс лист с фото. Тематика: Косметика Жду Ваших предложений!Дизайн продукции37 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно скопировать лендинг со всеми формами и тд. Сайт: http://bunchems.lovely-goods.com.ua/ Предлагайте свои цены и сроки.Веб-программирование18 заявокЗакрыт6 лет назад
Скопировали лендинг теперь нужно настроить форму заказа,чтобы письма приходили на мой емейл. Сайт http://my-spinner.in.ua/ Предлагайте цену и срокиВеб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно скопировать лендинг с формами. Сайт: http://spinner24.com.ua/ Предлагайте свои цены и сроки.HTML-верстка29 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен лендинг по продаже спинеров.Можно скопировать уже готовый лендинг.Веб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад