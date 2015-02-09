Мои возможности копирайтера
- опыт позволяет писать уникальные тексты на целый ряд тем;
- точное соблюдение ТЗ при написании текста;
- строгое соблюдение оговоренных сроков выполнения задания;
- SEO-копирайтинг;
- рерайт;
- проверка уникальности текста на Advego.
Дополнительные возможности
- написание сухим техническим стилем;
- написание обзорно-познавательным стилем;
- написание рекламным стилем;
- написание текстов от первого женского или мужского лица;
- поздравления;
- юмор;
- сатира;
- визитки;
- переводы с английского на русский;
- знание украинского языка.
Особенности моей работы
- нахожусь на связи 24/7;
- внимателен к замечаниям;
- устойчив к критике.
Оплата труда
- копирайтинг — от 1 до 4 у.е./ 1000 збп;
- SEO-копирайтинг — от 1 до 5 у.е./ 1000 зпб;
- рерайт — от1 до 3 у.е./1000 зпб;
- дополнения — дог.