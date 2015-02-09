Berdishev_vb

Владислав Berdishev_vb

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Предлагаю качественные услуги

Мои возможности копирайтера

- опыт позволяет писать уникальные тексты на целый ряд тем;

- точное соблюдение ТЗ при написании текста;

- строгое соблюдение оговоренных сроков выполнения задания;

- SEO-копирайтинг;

- рерайт;

- проверка уникальности текста на Advego.

Дополнительные возможности 

- написание сухим техническим стилем;

- написание обзорно-познавательным стилем;

- написание рекламным стилем;

- написание текстов от первого женского или мужского лица;

- поздравления;

- юмор;

- сатира;

- визитки;

- переводы с английского на русский;

- знание украинского языка.

Особенности моей работы

- нахожусь на связи 24/7;

- внимателен к замечаниям;

- устойчив к критике.

Оплата труда

- копирайтинг — от 1 до 4 у.е./ 1000 збп;

- SEO-копирайтинг — от 1 до 5 у.е./ 1000 зпб;

- рерайт — от1 до 3 у.е./1000 зпб;

- дополнения — дог.

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#76
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#81
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#115
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#421
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#666
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1539
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