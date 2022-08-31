Набираю портфолио, скидки 30% на все виды работ

2 года в граф. дизайне

год в веб. дизайне

прошел обучение в Yudaev.School

Структурированный подход к каждой работе

Любая моя работа состоит из нескольких тапов, каждый из которых презентуется вам в видео-формате:

1. Структура

2. Мудборд

3. Прототип

4. Дизайн

Перед началом выполнения заказа с каждым клиентом проводится подробное интервью, в ходе которого точно

выявляются все его потребности, цели и задачи.

Предоставляю следующие услуги:

1. Разработка лендингов и любых многостраничных сайтов, а также сайтов-визиток

2. Оформление соц. сетей (VK, Instagram, Youtube итд)

3. Дизайн баннеров, визиток, афиш

4. Дизайн презентаций

В данный момент активно набираю портфолио, на все виды работ действует скидка 30%!

Напишите, чтобы получить ссылку на мое полное портфолио для понимания моего уровня в дизайне!