2 года в граф. дизайне
год в веб. дизайне
прошел обучение в Yudaev.School
Структурированный подход к каждой работе
Любая моя работа состоит из нескольких тапов, каждый из которых презентуется вам в видео-формате:
1. Структура
2. Мудборд
3. Прототип
4. Дизайн
Перед началом выполнения заказа с каждым клиентом проводится подробное интервью, в ходе которого точно
выявляются все его потребности, цели и задачи.
Предоставляю следующие услуги:
1. Разработка лендингов и любых многостраничных сайтов, а также сайтов-визиток
2. Оформление соц. сетей (VK, Instagram, Youtube итд)
3. Дизайн баннеров, визиток, афиш
4. Дизайн презентаций
В данный момент активно набираю портфолио, на все виды работ действует скидка 30%!
Напишите, чтобы получить ссылку на мое полное портфолио для понимания моего уровня в дизайне!