BerestovskayaK

ривет, меня зовут Кристина, и если ты думаешь, кто сможет креативно, быстро, а самое главное качественно написать статью, то тебе сюда!
Я закончила Московский государственный университет технологий и управления по специальности "Биоэкология" с уклоном на микробиологию и органическую химию, но при этом, на текущий момент моей основной деятельностью является работа методологом в банке:) Поэтому для меня неважна тематика текста - нет никаких ограничений!
Мои основные специализации:
- продающие письма (Sales letters);
- информационные статьи;
- юридические тексты;
- финансовые тексты;
- автомобильные статьи;
- художественная литература;
- тексты о путешествиях;
- слоганы и нейминг;
- коммерческие предложения;
- девизы.
Уверена, что ты сделаешь правильный выбор!
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