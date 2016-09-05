BerestovskayaK

ривет, меня зовут Кристина, и если ты думаешь, кто сможет креативно, быстро, а самое главное качественно написать статью, то тебе сюда!

Я закончила Московский государственный университет технологий и управления по специальности "Биоэкология" с уклоном на микробиологию и органическую химию, но при этом, на текущий момент моей основной деятельностью является работа методологом в банке:) Поэтому для меня неважна тематика текста - нет никаких ограничений!

Мои основные специализации:

- продающие письма (Sales letters);

- информационные статьи;

- юридические тексты;

- финансовые тексты;

- автомобильные статьи;

- художественная литература;

- тексты о путешествиях;

- слоганы и нейминг;

- коммерческие предложения;

- девизы.

Уверена, что ты сделаешь правильный выбор!