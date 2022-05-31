Разработка логотипа, разработка и печать каталогов, буклетов, флайеров, листовок, наклеек, плакатов и другой печатной продукции.
Профессиональные навыки и знания: Corel Draw 2020, Photo Shop CS8, Microsoft
Digital Image 2006 Editor. Разработка логотипа, товарного
знака, разработка и печать каталогов, буклетов, флайеров,
листовок, наклеек, плакатов и другой печатной продукции. Проектирование
лайт-бокса предприятия. Дизайн бытовых металлоконструкций: оконных решёток, входных дверей,
ковано-сварных оград, навесов (пергол) парковых светильников. Разработка и
внедрение проекта фонтана.Особые навыки: Умение рисовать графическими и живописными материалами: карандаш, уголь,
пастель, акварель и др.