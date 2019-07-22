Berezina1952

Попробую рассказывать о себе. Имею средне - техническоеобразование (по специальности техник-строитель). Работала: экономистом,

бухгалтером, мастером на стройке. Жена военного в отставке, поэтому пришлось

работать на разных должностях. Веду активный образ жизни, целеустремленная,

исполнительная. По жизни коммуникабельный и отзывчивый человек, всегда прихожу

на помощь.Люблю открывать для себя что - то новое. Решилаиспытать себя на новом поприще – «Транскрибация». Обучаюсь в «Академии заработка»

в интернете по специальности «Транскрибация». Это увлекательное занятие.

Меня обучают опытные и грамотные мастера своего дела, поэтому обучение дается

легко.

Буду, рада сотрудничать с людьми и быть полезной им.Порядочность и добросовестность гарантирую.