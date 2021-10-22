BerezinaES

Елена Березина BerezinaESBerezinaES
40 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Люблю свою работу!
Добрый день!
У меня колоссальный опыт в закрытии вакансий разного уровня. Отношусь к своей работе с душой высокой степенью ответственности. В первую очередь важен результат.
Опыт в разработке программ обучения и адаптации сотрудников. Опыт ведения кадрового делопроизводства в компания с несколькими юр.лицами и штатом 300-500 человек.
Отлично работаю в режиме многозадачности.
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