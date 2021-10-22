BerezinaES

Люблю свою работу!

Добрый день!

У меня колоссальный опыт в закрытии вакансий разного уровня. Отношусь к своей работе с душой высокой степенью ответственности. В первую очередь важен результат.

Опыт в разработке программ обучения и адаптации сотрудников. Опыт ведения кадрового делопроизводства в компания с несколькими юр.лицами и штатом 300-500 человек.

Отлично работаю в режиме многозадачности.