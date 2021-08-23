BereznevaPolina

Редактор/корректор

Квалификация - филолог. литературно-редакционный сотрудник; имеется степень магистра по направлению подготовки "Теоретическая и прикладная лингвистика. Теория языка".

Опыт работы: редактировние научных и научно-популярных статей, сборников научных статей, новостных сводок, художественных текстов, корректорская правка научных и публицистических текстов, техническое оформление научных и публицистических текстов, отчетов НИР и т.п.

При необходимости подтверждения научной степени и квалификации ссылки на свои личные статьи и работы отправляю заказчику лично.