BergStudio

PHP (объектная модель , MVC) , MySQL , HTML+CSS

- языки программирования: PHP5 (объектная модель , MVC) , SQL , начал изучать JavaScript + Jquery;

- СУБД MySQL;

- разметка HTML , CSS;

- графический редактор: Adobe Photoshop.

Личные качества:

серьезное отношение к работе , ответственность , целеустремленность , активность , способность работать в команде , способность к обучению и адаптации к новым условиям , способность работать в высоком темпе , исполнительность , самоорганизация , способность к самообучению , ориентация в работе на результат.