BergStudio

PHP (объектная модель , MVC) , MySQL , HTML+CSS
- языки программирования: PHP5 (объектная модель , MVC) , SQL , начал изучать JavaScript + Jquery;
- СУБД MySQL;
- разметка HTML , CSS;
- графический редактор: Adobe Photoshop.
Личные качества:
серьезное отношение к работе , ответственность , целеустремленность , активность , способность работать в команде , способность к обучению и адаптации к новым условиям , способность работать в высоком темпе , исполнительность , самоорганизация , способность к самообучению , ориентация в работе на результат.