Мастер I РЕДАКТИРОВАНИЕ И МАНИПУЛЯЦИЯ ФОТО | Высококачественная ретушь
Я работаю быстро и в соответствии со стандартами, которые, я уверен, не предлагает ни
один другой фрилансер. Люблю делать все максимально качественно, чтобы все остались
довольны. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ мастер Photoshop (ретушь / редактирование / манипуляция фото). Я ориентирован на сроки и строго их придерживаюсь. Владею Adobe Photoshop, AdobeLightroom, Adobe Illustrator, AutoCAD, MS Office. -Ретуширование фотографий; - Ретуширование портретов; - Редактирование фотографий
продукта для Интернета и печати; - Обработка фотографий; - Редактирование фотографий недвижимости; - Удаление фона.
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