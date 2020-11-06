Мастер I РЕДАКТИРОВАНИЕ И МАНИПУЛЯЦИЯ ФОТО | Высококачественная ретушь

Я работаю быстро и в соответствии со стандартами, которые, я уверен, не предлагает ни

один другой фрилансер. Люблю делать все максимально качественно, чтобы все остались

довольны. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ мастер Photoshop (ретушь / редактирование / манипуляция фото). Я ориентирован на сроки и строго их придерживаюсь. Владею Adobe Photoshop, AdobeLightroom, Adobe Illustrator, AutoCAD, MS Office. -Ретуширование фотографий; - Ретуширование портретов; - Редактирование фотографий

продукта для Интернета и печати; - Обработка фотографий; - Редактирование фотографий недвижимости; - Удаление фона.