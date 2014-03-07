Разрабатываю логотипы, знаки и эмблемы.

Ценовая политика зависит от сложности поставленных задач и способов дальнейшего использования разработки. Частичная предоплата 30%.

Уверен, что практически всегда есть возможность договориться. Нацелен на долгосрочные деловые отношения.

• Разработка логотипа – от 500 рублей.

• Разработка фирменного стиля – от 1500 рублей.

• Создание дизайна визитки – от 500 рублей.

Работаю по предоплате 30%.