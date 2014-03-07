Разрабатываю логотипы, знаки и эмблемы.
Ценовая политика зависит от сложности поставленных задач и способов дальнейшего использования разработки. Частичная предоплата 30%.
Уверен, что практически всегда есть возможность договориться. Нацелен на долгосрочные деловые отношения.
• Разработка логотипа – от 500 рублей.
• Разработка фирменного стиля – от 1500 рублей.
• Создание дизайна визитки – от 500 рублей.
Работаю по предоплате 30%.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип "NeoCube"141 просмотр
- Эмблема "ЗИ"198 просмотров
- Логотип "Food-Elit"230 просмотров
- Логотип "Котофей"312 просмотров