Удаленный переводчик, транскрибатор (английский, испанский, русский, кыргызский, казахский)

Меня зовут Бермет, мне 30 лет, образование Качественная и своевременная транскрибация, языковые переводы (английский, испанский, русский, кыргызский, казахский), корректировка и редактирование текстов.

Мои личные качества: ответственность, исполнительность, быстрая обучаемость, многозадачность, грамотность, скрупулёзность, соблюдение этики и конфиденциальности. Кроме этого свободно пользуюсь ПК, ноутбук, интернет, гарнитуры имеются.