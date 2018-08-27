Образование: высшее
Выпуск: 2015 г. Инженер-программист, степень специалиста. ДГТУ, г. Махачкала
Опыт работы:
2012-2015 Техник ДГТУ, г. Махачкала
(Техническая поддержка ПК и ЛВС)
2016-в наст. время Back и Front-end разработчик, Программист Фрилансинг
2017-в наст. время Ведущий специалист-эксперт ГУ-ОПФР по РД, г. Махачкала
(Администрирование программного комплекса "Клиентская служба")
Навыки:
· Язык: [Русский-родной] [Английский-речь,чтение, и письмо]
· ПК: Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel. Графика:A.Photoshop
· Веб-разработка: HTML, CSS, JavaScript(JQuery), PHP, Bootstrap, WordPress