Bernheim

Калбас Bernheim

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Инженер-программист и переводчик

Образование: высшее

Выпуск:  2015 г. Инженер-программист, степень специалиста. ДГТУ, г. Махачкала

Опыт работы:

2012-2015                    Техник                                                                         ДГТУ, г. Махачкала

(Техническая поддержка ПК и ЛВС)

2016-в наст. время        Back и Front-end разработчик, Программист           Фрилансинг

2017-в наст. время        Ведущий специалист-эксперт                                    ГУ-ОПФР по РД, г. Махачкала

(Администрирование программного комплекса "Клиентская служба")

Навыки:

·        Язык: [Русский-родной] [Английский-речь,чтение, и письмо]

·        ПК: Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel. Графика:A.Photoshop

·        Веб-разработкаHTML, CSS, JavaScript(JQuery), PHP, Bootstrap, WordPress