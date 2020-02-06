Графический дизайн, наружная реклама, стенды, полиграфия.

Разработка макетов баннеров, афиш, штендеров, интерьерных и экстерьерных вывесок, а также визиток и листовок. Оформление информационных стендов, табличек. Макеты для нанесения на футболки и кружки, разработка сувениров. Подготовка к печати или плоттерной/фрезерной резке.

Кроме того могу предложить услуги по обработке фото, разработке логотипа и отрисовке любых изображений в векторе.

- Уверенный навык работы с растровой и векторной графикой.

- Хорошее знание технологической стороны (широкоформатная печать, ЧПУ-фрезер, лазер, плоттерный станок, сублимация)

- Знание допечатной подготовки файлов.

- Опыт работы дизайнером - 6 лет.