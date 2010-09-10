Омпания «Северная Венеция» успешно работает на рынке туристических услуг с 1996 года. А это значит, что фирма накопила достаточно опыта, чтобы сделать свою работу максимально профессиональной. Мы сотрудничаем только с надежными партнерами, имеющими высокий рейтинг на отечественном рынке. Это и определяет тот уровень сервиса, при котором клиент выбирает нашу фирму снова и снова. «Северная Венеция», являясь универсальным туроператором по России, предлагает более 80 вариантов отдыха, путешествий и экскурсий, во многие из которых включены фольклорные программы. Россия – наша Родина, и в течение многих лет мы показываем её во всем многообразии нашим соотечественникам. Мы продумываем все детали организации тура, так как здесь никакие компромиссы невозможны, если служишь своему делу честно.