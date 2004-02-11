Привіт! Мене звати Кирилл, і я початківець в світі фрілансу, але з великою страстю до програмування, перекладу та графічного дизайну. Навіть при малому досвіді роботи, я пристрасно зацікавлений розвивати свої навички та вносити вагомий внесок у ваші проекти.
Мій Досвід:Програмування:
Основні мови: Python
Виконання завдань з програмування
Володію Українською, Російською, Англійською
Досвід перекладу текстів, статей
Знання Adobe Photoshop для створення базових дизайнів
Розробка простих логотипів та графічних елементів
Як я працюю:
Зі страстю навчаюся та швидко адаптуюсь до нових завдань
Відкритий до спілкування та готовий активно працювати над власним розвитком
Як зі мною зв'язатися:
Електронна пошта: [email protected]
Telegram: @Berugam
Нехай мій ентузіазм та бажання вчитися призведуть до успішних та взаємовигідних проектів! Сподіваюся на можливість співпраці та взаємного розвитку.