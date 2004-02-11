Привіт! Мене звати Кирилл, і я початківець в світі фрілансу, але з великою страстю до програмування, перекладу та графічного дизайну. Навіть при малому досвіді роботи, я пристрасно зацікавлений розвивати свої навички та вносити вагомий внесок у ваші проекти.

Мій Досвід:

Основні мови : Python

Виконання завдань з програмування

Володію Українською, Російською, Англійською

Досвід перекладу текстів, статей

Знання Adobe Photoshop для створення базових дизайнів

Розробка простих логотипів та графічних елементів

Як я працюю:

Зі страстю навчаюся та швидко адаптуюсь до нових завдань

Відкритий до спілкування та готовий активно працювати над власним розвитком

Як зі мною зв'язатися:

Програмування:Переклад:Графічний дизайн:

Нехай мій ентузіазм та бажання вчитися призведуть до успішних та взаємовигідних проектів! Сподіваюся на можливість співпраці та взаємного розвитку.