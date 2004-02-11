Berugam

Кирилл Будяк Berugam

 
21 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Привіт! Мене звати Кирилл, і я початківець в світі фрілансу, але з великою страстю до програмування, перекладу та графічного дизайну. Навіть при малому досвіді роботи, я пристрасно зацікавлений розвивати свої навички та вносити вагомий внесок у ваші проекти.

Мій Досвід:

Програмування:

  • Основні мови: Python

  • Виконання завдань з програмування

Переклад:

  • Володію Українською, Російською, Англійською

  • Досвід перекладу текстів, статей

Графічний дизайн:

  • Знання Adobe Photoshop для створення базових дизайнів

  • Розробка простих логотипів та графічних елементів

Як я працюю:

  • Зі страстю навчаюся та швидко адаптуюсь до нових завдань

  • Відкритий до спілкування та готовий активно працювати над власним розвитком

Як зі мною зв'язатися:

Нехай мій ентузіазм та бажання вчитися призведуть до успішних та взаємовигідних проектів! Сподіваюся на можливість співпраці та взаємного розвитку.