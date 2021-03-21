Bespec

Наталья Беспечная Bespec

 
33 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Наполнение и администрирование сайтов
  • ответственное наполнение сайтов контентом ( богатый опыт работы с Wordpress и рядом "самописных" CMS );
  • поиск и обработка информации;
  • подготовка описания товаров, категорий, и подкатегорий интернет-магазина;
  • любые варианты размещения контента ( использование как стандартных редакторов, так и HTML разметки);
  • качественная подборка тематических изображение и подготовка их к публикации с использованием графических редакторов;
  • размещение видео материалов;
WordPressHTML