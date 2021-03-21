Наполнение и администрирование сайтов
- ответственное наполнение сайтов контентом ( богатый опыт работы с Wordpress и рядом "самописных" CMS );
- поиск и обработка информации;
- подготовка описания товаров, категорий, и подкатегорий интернет-магазина;
- любые варианты размещения контента ( использование как стандартных редакторов, так и HTML разметки);
- качественная подборка тематических изображение и подготовка их к публикации с использованием графических редакторов;
- размещение видео материалов;
Действие аккаунта приостановлено!