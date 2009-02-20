Коротко о себе: Журналист с большим стажем работы. Сейсчас на пенсии, времени свободного много , без дела скучно. Да и деньги нужны.

Обо мне можете подробно узнать на сайте Olimpicblog.ru в разделе "Об авторе". Кроме спорта готов писать материалы по вопросам культуры, социальной жизни, науки, истории. Пишу рассказы и составляю кроссворды (тематические, классические, венгерские). Могу быть полезен в качестве автора и копирайтера. Жуликов и аферистов прошу не проявлять активность и не выходить на связь со мной.