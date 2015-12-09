Ведение бух. и налог. учета организаций на ОСН, ЕНВД, УСН.

Обработка первичной документации.

Формирование налоговой и бухгалтерской отчетности.

Зарплата. Кадры.

Консультирование по налогам, сборам, бухгалтерским вопросам.

Оптимизация налогообложения.

Формирование отчетности во все фонды. Заполнение почтовых документов при сдаче отчетности по почте России

Подключение к электронной сдачи отчетности

Регистрация, перерегистрация и закрытие ИП, ООО.

Копирайт/рерайт на любые темы по согласованию