Bessoic

Мария Bessoic

 
38 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Ведение бух. и налог. учета организаций на ОСН, ЕНВД, УСН. 

Обработка первичной документации. 

Формирование налоговой и бухгалтерской отчетности. 

Зарплата. Кадры. 

Консультирование по налогам, сборам, бухгалтерским вопросам. 

Оптимизация налогообложения.

Формирование отчетности во все фонды. Заполнение почтовых документов при сдаче отчетности по почте России 

Подключение к электронной сдачи отчетности

Регистрация, перерегистрация и закрытие ИП, ООО.

Копирайт/рерайт на любые темы по согласованию