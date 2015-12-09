Ведение бух. и налог. учета организаций на ОСН, ЕНВД, УСН.
Обработка первичной документации.
Формирование налоговой и бухгалтерской отчетности.
Зарплата. Кадры.
Консультирование по налогам, сборам, бухгалтерским вопросам.
Оптимизация налогообложения.
Формирование отчетности во все фонды. Заполнение почтовых документов при сдаче отчетности по почте России
Подключение к электронной сдачи отчетности
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