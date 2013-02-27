Опытный системный администратор

Компетенции:

1. Хостинг для программ и сайтов (linux, freebsd, windows); настройка удаленных серверов и VPS, а также виртуальных машин в облаках. Различные системы управления хостингом (ISPanel, echp и прочие)

2. Внедрение и обслуживание «1С: управление торговлей», «1С: бухгалтерия» (версии 7.7; 8.хх.) серверная часть и клиентская часть.

3. Телефония, мини АТС (Panasonic все модели, Аsterisk); соединение телефонии с «1С».

4. Оптимизация работы баз данных MySQL, PostreSqQL, MSSQL.

5. Нестандартные решения в ИТ сфере, настройка мобильных рабочих мест, ведение «тонких» клиентов.

Cерверы для организаций на freebsd, linux:

- почтовый

- файловый

- доступа в интернет со статистикой, квотами, несколько каналов, динамическое распределение траффика

- видеонаблюдения

Серверы на Windows, полный цикл, в том числе AD

1С предприятие 7 - 8 любая помощь

облачные решения внутри организации

Публикации на Хабре:

Как завести инстансы в Google Cloud, настроить доступы и подцепить к нему Bucket Google. Howto

Создание хостинга сайтов на базе Proxmox + HP ProLiant

Мониторинг mod_security и MySQL с помощью Splunk

Балансировка 2-х и более каналов на FreeBSD с использованием PF + Squid

Bitcoin: реализация фермы из двух видеокарт ati 7850 на ubuntu