Доброе время суток. необходим скрипт для выгрузки данных в excel | mysql. чем дешевле, тем лучше.
Опытный системный администратор
Компетенции:
1. Хостинг для программ и сайтов (linux, freebsd, windows); настройка удаленных серверов и VPS, а также виртуальных машин в облаках. Различные системы управления хостингом (ISPanel, echp и прочие)
2. Внедрение и обслуживание «1С: управление торговлей», «1С: бухгалтерия» (версии 7.7; 8.хх.) серверная часть и клиентская часть.
3. Телефония, мини АТС (Panasonic все модели, Аsterisk); соединение телефонии с «1С».
4. Оптимизация работы баз данных MySQL, PostreSqQL, MSSQL.
5. Нестандартные решения в ИТ сфере, настройка мобильных рабочих мест, ведение «тонких» клиентов.
Cерверы для организаций на freebsd, linux:
- почтовый
- файловый
- доступа в интернет со статистикой, квотами, несколько каналов, динамическое распределение траффика
- видеонаблюдения
Серверы на Windows, полный цикл, в том числе AD
1С предприятие 7 - 8 любая помощь
облачные решения внутри организации
Публикации на Хабре:
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Создание хостинга сайтов на базе Proxmox + HP ProLiant
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