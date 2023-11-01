Я разработчик WordPress / PHP / HTML / CSS / JavaScript с опытом работы более 5 лет.
Мои навыки и опыт включают:
- HTML, CSS, JavaScript (jQuery, AngularJS, Bootstrap);
- PHP (ООП, WordPress);
- SQL, MySQL, PostgreSQL;
- Ajax, JSON, XML;
- Git, Svn.
Мои сильные стороны:
- Разработка WordPress на заказ
- Разработка тем и плагинов WordPress
- Любые виды кастомизации WordPress.
Я могу предоставить:
- Установку Wordpress, настройку и конфигурацию тем.
- Перенос Wordpress
- Восстановление, обновление, исправление ошибок
- Перевод сайта WP и оптимизация скорости страниц.
- SEO оптимизация
- Pixel Perfect PSD to HTML
Я работал над широким спектром проектов, поэтому могу смело браться за проекты любой сложности. Мне нравятся сложные задачи, и я всегда выполняю свою работу в срок.
Не стесняйтесь обращаться ко мне.
Портфолио
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