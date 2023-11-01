О себе

Я разработчик WordPress / PHP / HTML / CSS / JavaScript с опытом работы более 5 лет.

Мои навыки и опыт включают:

- HTML, CSS, JavaScript (jQuery, AngularJS, Bootstrap);

- PHP (ООП, WordPress);

- SQL, MySQL, PostgreSQL;

- Ajax, JSON, XML;

- Git, Svn.

Мои сильные стороны:

- Разработка WordPress на заказ

- Разработка тем и плагинов WordPress

- Любые виды кастомизации WordPress.

Я могу предоставить:

- Установку Wordpress, настройку и конфигурацию тем.

- Перенос Wordpress

- Восстановление, обновление, исправление ошибок

- Перевод сайта WP и оптимизация скорости страниц.

- SEO оптимизация

- Pixel Perfect PSD to HTML

Я работал над широким спектром проектов, поэтому могу смело браться за проекты любой сложности. Мне нравятся сложные задачи, и я всегда выполняю свою работу в срок.

Не стесняйтесь обращаться ко мне.