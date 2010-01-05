Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Захарова Татьяна. Постараюсь рассказать все, или почти все о себе. В первую очередь начну с фамилии. У меня громкая девичья фамилия - Курчатова, которая помогала мне по жизни, особенно при сдаче экзаменов. Конечно, я не знала физику так хорошо, как знал ее Игорь Курчатов. Можно сказать, я ее вообще не знала. Я писала стихи и читала книги.

Моя трудовая биография началась с 17 лет. Меня приняли на завод «Электроавтомат» ретушером в фотолабораторию, так как я в то время увлекалась фотографией. До сих пор у моих подруг хранятся фотоснимки, на которых они выглядят, словно голливудские кинодивы. Уже в 21 год меня назначили начальником этой фотолаборатории. Работали весело и увлеченно. У меня был молодой коллектив, да и начальнику нашего цеха было всего 28 лет. В то же время я вела на заводе культмассовую работу.

После рождения сына я перешла работать в заводской детский сад воспитателем. Вот где пригодилось мое увлечение стихами. Здесь я писала сценарии к утренникам, городским и республиканским детским смотрам. Для работников детского сада организовывала и проводила модные в то время «Голубые огоньки». Чтобы побывать на наших праздниках, выстраивалась очередь из желающих других детских садов.

Дети меня очень любили и это не просто слова. На выпускном утреннике, когда дети смекнули, что это прощание, они, в самый разгар праздника, один за другим с ревом побежали и окружили меня, их долго не могли утихомирить, ни я, ни музыкальный работник. Тогда едва удалось продолжить празднование. Позже, когда дети стали взрослыми, я узнала, что одна девушка писала обо мне сочинение при поступлении в музыкальное училище. А уже взрослый воспитанник подкарауливал меня у детского сада, чтобы только посмотреть на меня, подойти он стеснялся. Работая в детском саду, я впервые занялась новым видом творчества: писала поздравления для юбиляров и именинников на музыку известных песен. Это сейчас на каждом юбилее известных артистов, поют под юбиляра написанные песни. А 30 лет назад это было так ново. Впервые, я написала песню про директора нашего завода, на музыку песни «Алло, алло, прекрасная маркиза». Девушки из художественной самодеятельности поставили целый спектакль. Это было так смело с нашей стороны!

Директор очень смеялся и заказывал эту сценку три года подряд, каждый раз с новым текстом. После этого, он решил, что мне нечего делать в детском саду, и пригласил работать редактором заводской многотиражки. В штате редакции я была одна. Ну, ничего! Научилась верстать, писать заметки и редактировать. В это же время была зачислена во внештатные корреспонденты городской газеты «Ленинский путь».

Первый выпуск газеты, под моей редакцией, ознаменован курьезным случаем. На заводе работал единственный участник битвы против Квантунской армии. Я ухватилась за этот момент и написала хорошую заметку. Но только немного «ошиблась» и написала, что он воевал в Квантунской армии. После выхода газеты, этого воина прозвали «Самураем». Конечно, тогда народ здорово повеселился, хорошо, что, мужчина не обидчивый попался.

А когда рухнула партийная система, газету закрыли. Я осталась не удел.

Тогда мы, с группой единомышленников, открыли в городе страховую компанию «Зилант», где я работала в должности заместителя директора. При увольнении главного бухгалтера, мне пришлось научиться премудростям бухгалтерии. Так я проработала главным бухгалтером, до самых девяностых.

Самые яркие годы наступили тогда, когда меня пригласили работать в городскую администрацию, в отдел культуры. Здесь опять пригодилось мое умение писать стихи, поздравления и сценарии праздничных вечеров и корпоративных вечеринок. Ко мне шли все, кому хотелось красиво и необычно, поздравить своих близких. Иногда приходилось писать по четыре поздравления в день. Я писала не просто стихи, а переделывала песни. Особенно полюбились поздравления на «Мурку».

Чаще пишу шутливые «поздравлялки». Раздаю всем листочки с текстом песен и получается отличный хор. Приходится петь по два раза, потому что за один раз не усваиваются слова. А каждому хочется вновь и вновь слушать, только ему написанное посвящение. Люди до того привыкли к таким поздравлениям, что уже не мыслят без них праздники. Некоторым коллегам, мои поздравления помогли даже продвижению по служебной лестнице.

Кроме этого, я провела все свадьбы и юбилеи своим коллегам по работе, а также их детям.

Работая в отделе культуры, мне приходилось готовить городские праздники, Всероссийские фестивали, проводить встречи ветеранов, Почетных гостей города. По многочисленным заявкам проводила экскурсий по городу. Кстати, я имею техническое образование, и профессию – электрик. Но электрик я- никакой!

Кроме творчества, я изучаю методы лечения с помощью нетрадиционной медицины, воздействия на биологически активные точки, бесконтактного массажа. Наша заведующая горздравом говорит, что я «закопала» в себе хорошего врача. Может быть.

Ко мне в кабинет приводили «под руки» людей с сердечным недомоганием, и после моих манипуляций, они уходили на своих ногах и даже не брали больничный. При помощи сырой картошки я буквально поставила на ноги свою девяностолетнюю соседку. По этому случаю, мои коллеги шутят надо мной и даже вставили в поздравление такие слова.

«И со здоровьем нашим

Все будет хорошо,

Она нам всем подскажет

Рецептов штук по сто.

Мы луку и картошки,

Побольше запасем,

На все места приложим

И сроду не помрем».

И вот внезапная болезнь застала и меня и всех окружающих - врасплох. Вырвала меня из общества больше, чем на два года. Но я не считаю эти годы потерянными. Я получила столько внимания и любви, о которых многие только мечтают. В больнице со мной было весело всем, и больным и медперсоналу. Там, где были слышны песни и смех, там Захарова. Даже в больнице я писала поздравления по заявкам, а мои лирические стихи женщины аккуратно переписывали в свои блокнотики.

Конечно, коллектив потерял много из-за моей болезни. Как они говорят, что «мы хватились тебя». Два года там не было организовано празднования Нового года, 8 Марта, 23 февраля и других мероприятий. Как будто я увела за собой весь отдел культуры. Зря говорят, что свято место пусто не бывает. Оказывается, бывает! Ко мне мои коллеги приходят домой, приглашают меня на Дни рождения и праздники. Приезжают за мной на машине и затем, доставляют домой. Я почти не бываю одна. Мне не бывает скучно.

Сейчас мы договорились, что я по-прежнему буду писать сценарии и «поздравлялки». Но написать одно, а уговорить солидных людей переодеться в Деда Мороза и Красную Шапочку, а еще лучше в Лошадь, это стоит дополнительных усилий.

На этот счет мне коллеги написали такие слова на мотив песни, которую поет Юрий Гальцев:

«Купанье в речке ночью,

Прогулки при луне,

Нам это все доступно,

Увидеть лишь во сне,

А для Татьяны нашей

Все это пустяки,

Такой она романтик,

Держитесь, мужики!

Романтику Танюша,

Так любит- просто-страх!

Устроит в ванной вечер,

Любовный, при свечах.

Посадит мужа в воду

Холодную притом,

Сидит он там, мечтает,

Про руки под пальтом……

Сейчас я занимаюсь рерайтом, шью, вышиваю, освоила технику – декупаж. Живу нормальной жизнью.

А это отрывок из одной «поздравлялки » на знаменитую «Мурку» в День рождения подруги.

Весело к Ирине Мы снова заявились,

Ждут нас снова песни до утра!

Год назад у Иры, мы славно веселились,

Год назад, а кажется - вчера.

Если сказать честно, стала ты моложе,

Веселятся искорки в глазах,

Хоть к себе ты стала относиться строже

Но цветет улыбка на губах.

Припев:

Ирка, ну с Днем рождения!

Ирка, как настроение?

Ирка, Иринка Зорькина

Налей еще вина!

Проводила мужа деньги заработать,

Без него прекрасненько живет:

То котов прикормит, то цветник поправит,

То нас Ира в баню позовет.

Ты, гляди, на Ире новая тужурка!

И она уж очень ей идет.

Ее теперь так модно одевает Шурка

Из Москвы товар он ей везет.

Припев:

Саша, ты там тоже веди себя прилично,

На москвичек сильно не глазей.

Потому что Ира, все-равно, всех лучше,

Всех московских девок горячей.

Ирочка, прими же наше поздравленье,

Что не так, на нас ты не серчай.

Вот тебе подарок - наше выступленье.

За тебя! По полной наливай