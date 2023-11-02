Ищу удаленную работу на дому.

Баранов Николай Николаевич

Дата рождения: 29.04.1987

Гражданство: Россия

Место проживания: Пермский край, п.Суксун

Контактная информация: 8 902 648 72 47

E-mail: [email protected]

Образование

Основное — среднее-специальное

Опыт работы

08.2006 – 04.2012 Салон сотовой связи “Eurotel”

Cфера деятельности: Розничная торговля

Должность: Менеджер по продажам

04.2012 – н.в. Фирма металлопластиковых окон “Эталон”

Cфера деятельности: Розничная торговля

Должность: Менеджер по продажам

Профессиональные навыки

Опытный пользователь ПК (MS Windows‚ MS Office‚ интернет).

Опыт в установке и настройке CMS систем и интернет-магазинов.

Умение работать с офисной орг. техникой.

Отличное знание техники продаж‚ умею работать с людьми и идти к заданной цели.

Дополнительные сведения

Семейное положение: Женат

Дети: 2

Права категории: B

Личный автомобиль: нет

О себе: Коммуникабельный, ответственный, есть стремление работать на результат и зарабатывать.