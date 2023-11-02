Баранов Николай Николаевич
Дата рождения: 29.04.1987
Гражданство: Россия
Место проживания: Пермский край, п.Суксун
Контактная информация: 8 902 648 72 47
E-mail: [email protected]
Образование
Основное — среднее-специальное
Опыт работы
08.2006 – 04.2012 Салон сотовой связи “Eurotel”
Cфера деятельности: Розничная торговля
Должность: Менеджер по продажам
04.2012 – н.в. Фирма металлопластиковых окон “Эталон”
Cфера деятельности: Розничная торговля
Должность: Менеджер по продажам
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК (MS Windows‚ MS Office‚ интернет).
Опыт в установке и настройке CMS систем и интернет-магазинов.
Умение работать с офисной орг. техникой.
Отличное знание техники продаж‚ умею работать с людьми и идти к заданной цели.
Дополнительные сведения
Семейное положение: Женат
Дети: 2
Права категории: B
Личный автомобиль: нет
О себе: Коммуникабельный, ответственный, есть стремление работать на результат и зарабатывать.