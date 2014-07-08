Веб-программирование
- Уверенные знания PHP (5.3+) - владею на хорошем уровне, опыт более 5 лет
- SQL, хорошее знание MySQL (проектирование, индексы, оптимизация) - хорошие знания, разработан собственный движок с работай данной БД
- Опыт работы с Memcached и NoSQL БД(MongoDB)
- Знание HTML,CSS,JavaScript, опыт работы с jQuery - хорошие знания, работал с jQuery, jQuery UI, jQuery Mobile
- Опыт работы с PHP фреймворком Yii
- Опыт работы в *nix системах - опыт имеется
- Опыт работы с системами контроля версий (GIT, SVN)
Также улучшаю знания с работой ImageMagic, Twig, С++, Java for Android, Android SDK.
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