BestGitara

Игорь BestGitara

 
30 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-программирование

- Уверенные знания PHP (5.3+) - владею на хорошем уровне, опыт более 5 лет

- SQL, хорошее знание MySQL (проектирование, индексы, оптимизация) - хорошие знания, разработан собственный движок с работай данной БД

- Опыт работы с Memcached и NoSQL БД(MongoDB)

- Знание HTML,CSS,JavaScript, опыт работы с jQuery - хорошие знания, работал с jQuery, jQuery UI, jQuery Mobile

- Опыт работы с PHP фреймворком Yii

- Опыт работы в *nix системах - опыт имеется

- Опыт работы с системами контроля версий (GIT, SVN)

Также улучшаю знания с работой ImageMagic, Twig, С++, Java for Android, Android SDK.

PHPJavascriptMySQLMongoDBAndroidHTMLCSSjQueryJavaYiiGitSQL
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