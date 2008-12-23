Наша компания предлагает свои услуги по созданию сайтов «под ключ» и разработке программного обеспечения любой сложности.
В нашей команде работают квалифицированные программисты и профессиональные дизайнеры. Нас характеризуют индивидуальный подход к каждому проекту, детальная проработка архитектуры и средств взаимодействия, надежность, качество и эффективность решений. Имеем опыт создания сложных информационных ресурсов, интернет-магазинов, онлайн-игр, CRM-систем и прикладного программного обеспечения.
Разработка ведется на C#, Delphi, C++ Builder, 1C:Предприятие версий 7.7 и 8.0.
Лучшие решения для вашего бизнеса!
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