Best_Text_Online

Медицина, оборудование, строительство, сертификация

Имею опыт журналистской деятельности и работы на разных биржах контента. К написанию текстов отношусь со всей ответственностью. Уважаю свой труд и время заказчиков, не допускаю просрочек или сдачи некачественного контента.

Высшее техническое образование служит отличным подспорьем в написании грамотных текстов об автомобилях, строительстве, промышленном и бытовом оборудовании. На статьи этих категорий приходится основное количество выполненных мною работ.

Медицина — еще одна тема, на которой я, что называется, "собаку съела". Дерматология, сосудистые заболевания, стоматология, травматология... В общей сложности написано более сотни статей для различных сайтов.

Всегда пишу лучше, чем в исходниках. Не приемлю оборотов "в современном мире", "сегодняшняя жизнь", "шагающие в ногу со временем". Считаю, что за такое следует пожизненно лишать возможности работать копирайтером и в смежных областях.

Активно осваиваю мастерство создания коммерческих текстов. Судя по отзывам заказчиков, получается хорошо.

Всегда рада клиентам, желающим сотрудничать на постоянной основе. Пишите, о цене договоримся!

Мой девиз: Заказов много не бывает! Бывает недостаток мотивации или дефицит времени, но не у меня.