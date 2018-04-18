Bestavara

Николай Bestavara

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Поиск дублирующих сюжетов между текстами

    Для выполнения задания нужен человек с отличной памятью и высокой скоростью чтения. У нас есть большое количество русскоязычных текстов детских сказок, причём часть из них написана ещё на дореформенной орфографии (до 1918 г). Сейчас в ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Иллюстрирование русских народных сказок

    Есть несколько сказок, к которым необходимо сделать иллюстрации. На каждую сказку нужно по 5-10 иллюстраций. Размер каждой иллюстрации - 854x480 px (маленькие) или 1280x720 px (большие). Ждём от вас предложений по ...

    Иллюстрации и Рисунки56 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Художественное обогащение сказок

    У нас есть ряд старорусских сказок, по мотивам которых нужно написать новые выразительным литературным языком с исключительной грамотностью! Если бы вы хотели попробовать свои силы в этом интересном деле детского писателя – ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер для художественного обогащение сказок

    Мы – команда сайта, посвященного детским сказкам. Нам очень нужны люди, которые могут писать сказки красивым, выразительным литературным языком с исключительной грамотностью! Если вы хотели бы попробовать свои силы в этом интересном ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптация сказок

    Нужна адаптация старорусских народных сказок. Вот основные задачи: 1) Перевести текст на новую орфографию (трансляция). Исходные тексты относятся к орфографии до 1918 г.; 2) Переписать сказку грамотным литературным языком (исходные тексты часто записаны ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад