BettyLynne

Разработчик

Разработчик ПО на Java, C#. Прохожу курс магистратуры в Университете Сан Франциско по программе Computer Science.

На Java имею опыт с клиент-серверной разработкой, созданием приложений с БД, созданием приложений с интерфейсами и веб сайтов.

На C# разрабатывала многопоточные игры, используя WPF или Windows Forms.

В данный момент работаю видеооператором в департаменте Media Services, снимаю видео, начиная с презентаций студентов, заканчивая важными внеучебными мероприятиями. После съемок делаю монтаж, который также включает в себя коррекцию света и звука.