Я год работаю в интернет-издании об альтернативном Волгограде Platforma 3/4. За это время попробовала себя во многих сферах. От написания небольших новостных текстов до организации мероприятий регионального масштаба.

О себе могу сказать, что я очень коммуникабельный человек, умею быстро реагировать на различные ситуации и писать качественные тексты.

Вот несколько моих материалов, которым я больше всего горжусь:

https://platforma34.ru/Article/5f2dbba21ea43a6875ef1923

https://platforma34.ru/Article/5f2d9d141ea43a6875ef1921

https://platforma34.ru/Article/5fb22cdcf1c30826aa07a373

На данный момент являюсь студенткой Волгоградского государственного университета по специальности «журналистика». Но это не помешает моей работе.