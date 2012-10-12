Проект-менеджмент, журналистика, PR, маркетинг

Проект-менеджер крупной оптово-розничной компании (более 200 сотрудников). Веду проекты в основном по оптимизации работы интернет-магазина, программ 1С7 и 1С8, позиционирования компании на рынке.

Опыт работы телекорреспондентом на региональном канале - 2,5 года.

Кроме того сейчас помогаю развивать социальный сайт navidoo.ru

24 года, холост.

Коммуникабельность, исполнительность, креативность, организационные способности.