Проект-менеджмент, журналистика, PR, маркетинг
Проект-менеджер крупной оптово-розничной компании (более 200 сотрудников). Веду проекты в основном по оптимизации работы интернет-магазина, программ 1С7 и 1С8, позиционирования компании на рынке.
Опыт работы телекорреспондентом на региональном канале - 2,5 года.
Кроме того сейчас помогаю развивать социальный сайт navidoo.ru
24 года, холост.
Коммуникабельность, исполнительность, креативность, организационные способности.
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