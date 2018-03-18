Требуется разработать дизайн главной страницы под шаблон для Медицинского центра. Шаблон [url=http://www.med.demo.simai.ru/]www.med.demo.simai.ru/[/url] В главной должны быть расставлены Акценты и не было информационного перегруза, как сейчас. Главная должна "вести пациента ручку", а не заставлять читать несколько ...