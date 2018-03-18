Beznik

Сергей Beznik

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$205
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
boyko_dmitriy
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$205
10 баллов
6 лет назад
Разработка дизайна лендинга Check up
Все прошло отлично. Для работы был предоставлен весь необходимый материал, ответы на вопросы предоставлялись быстро, оплата своевременная... Смело могу рекомендовать к сотрудничеству ;) п.с. спасибо за интересный проект, был рад совместному сотрудничеству.
Все сделано хорошо, Дмитрий сразу понял задание и выполнил его очень качественно. Спасибо за работу!
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Dmit761
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн блока УСЛУГИ на главную страницу сайта
Отличный заказчик. Подробно ответил на все вопросы, и четко поставил задачу.
все ОК рекомендую
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