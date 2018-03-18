Необходимо разработать текст для будущего лендинга. Необходимо донести до клиента преимущества услуги "Сборка сервера", перед покупкой б/у сервера или brand name сервера. Используйте профессиональные грамотные речевые обороты, которые будут поэтапно раскрывать ценность и выгоду от ...
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подобрать "Интересы" и "Темы" в Яндекс и Google. Целевая аудитория: Системные администраторы, ИТ директора, Руководители компаний, Закупщики в компаниях. Продаем Cерверное и сетевое оборудование, Компьютеры и комплектующие, Источники бесперебойного питания ИБП, Принтеры и МФУ, ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо подобрать "Интересы" и "Темы" в Яндекс и Google. Целевая аудитория: Системные администраторы, ИТ директора, Руководители компаний, Закупщики в компаниях. Продаем антивирусные решения Kaspersky для бизнеса только юр.лицам.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно придумать слоган для акции для flash-баннера. Тема баннера Купи лицензию на антивирус Касперский или продление - получи подарок! Целевая аудитория: системные администраторы компаний.Нейминг и Слоганы15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно придумать сценарий для flash-баннера для компании которая занимается продажей корпоративных антивирусов Касперского. Сам баннер рисовать не надо. Тема баннера Купи лицензию на антивирус Касперский или продление - получи подарок! Целевая аудитория: системные администраторы компаний. ...Баннеры2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется написать для интернет-магазина о продаже ИТ оборудования для бизнеса. Коротко чем занимается компания. Основной ассортимент: - Серверное и сетевое оборудование - Компьютеры и комплектующие (+серверные комплектующие) - Источники бесперебойного питания ИБП - Принтеры и МФУ +расходные материалы - Системы безопасности - Программное ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать рисунки компьютерного оборудования. В дальнейшем эти рисунки будут использоваться в новогодних подарках, а именно в оформлении имбирных пряников, методом печати на пищевой сахарной бумаге. Всего необходимо сделать 4 рисунка.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо провести техническую оптимизацию лендинга на Битриксе. Нужно сделать исправления по мобильной версии, по оптимизации ПК и мобильной версии, прописать нормальную микроразметку, установить SSL сертификат. P.S в лендинге присутствует Js код и ajax формыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо анимировать баннер на основе макета (ai,psd) и размножить его в разных размерах (10 размеров). Размеры скажу перед началом работ. Анимация следующих элементов: Шапка - в шапке будет несколько заголовков от 3-5. Детали компьютера Мимика ...Баннеры9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать анимированный баннер на основе макета psd Исходник PSD в слоях. Размер баннера 240 на 400 пикселейБаннеры18 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется наполнить инстаграмм медицинского центра. 1. Загрузить фото и инстаграмм в виде мозаики см. вложение (фото уже нарезаны)2. К каждому посту добавить еще по несколько фотографий 3. Подобрать к тексту подходящие по смыслу Эмодзи (см. вложение)4. Добавить ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать описания медицинских программ комплексного обследования Check up. Ориентировочный объем текста на каждую программу 200-300 симоволов. Всего нужно 12 описаний программ. Пример по ссылке https://cloud.mail.ru/public/DumB/L1s1eYM3xКопирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработать дизайн лендингаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать дизайн блока УСЛУГИ на главную страницу сайта. В нашем случае будет всего 8 направлений. Компьютерная томография Рентген Эндоскопия УЗИ Лаборатория Функциональная диагностика Прием узких специалистов ТелемедицинаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать дизайн лендинга. Есть буклет (см.вложение) в котором отражены основные смыслы. Необходимо донести до клиента осознание необходимости услуги Check-up, преобразуя данные в определенную последовательность блоков, которые будут поэтапно раскрывать ценность и выгоду от прохождения ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать текст (в идеале еще структуру и последовательность блоков) для будущего лендинга. Есть буклет (см.вложение) в котором отражены основные смыслы. Необходимо донести до клиента осознание необходимости услуги Check-up, преобразуя текст в грамотные речевые обороты. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна адаптивная верстка под десктопы и мобильные устройства. Дизайн главной в прикрепе, от вас стоимость и сроки. Макет будет предоставлен в psd.HTML-верстка51 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется написание скрипта для холодных продаж услуг Многопрофильного медицинского центра. Скрипт должен начинаться с убойного оффера от которого пациенту будет трудно отказаться. Сегментация ЦА по полу, возрасту, услугам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать дизайн главной страницы под шаблон для Медицинского центра. Шаблон [url=http://www.med.demo.simai.ru/]www.med.demo.simai.ru/[/url] В главной должны быть расставлены Акценты и не было информационного перегруза, как сейчас. Главная должна "вести пациента ручку", а не заставлять читать несколько ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать главную страницу "лицо" сайта-галереи. Предполагается использование движка Cooliris.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад