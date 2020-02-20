Надёжное бухгалтерское сопровождение

Заинтересованным руководителям в стабильности и надежности работы компании предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. !!!

Профессиональный бухгалтер (есть своё ИП) с большим стажем окажет услуги по бухгалтерскому обслуживанию ООО и ИП на разных системах налогообложения (ОСНО, УСН,ЕНВД, от первичной документации до составления и сдачи отчетности в контролирующие органы.

Виды финансово-хозяйственной деятельности: ТОРГОВЛЯ (ОПТОВАЯ,РОЗНИЧНАЯ( ЕГАИС,МЕРКУРИЙ ),УСЛУГИ,ПРОИЗВОДСТВО,СТРОИТЕЛЬСТВО (СМР)

Опыт общения с банками (получение лизинга, кредитов)

Помощь в разблокировки вашего счета в сжатые сроки и на законных основаниях (115 ФЗ)

Постановка бухгалтерского учета с нуля. Восстановление учета, отчетности и сдача уточненных деклараций.

Консультирование по настройке учета и налогообложения.

В процессе работы я всегда на связи.

Имею своё программное обеспечение 1С (Лицензия), СБиС, Контур правовые системы.

Возможен выезд в офис по договоренности.(мобильна есть свой автомобиль)

Рассмотрю все варианты сотрудничества. .

О себе: Большой опыт руководящей работы в должности Главного бухгалтера, Финансового директора (по запросу вышлю резюме)