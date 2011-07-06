Профессиональная графика.Быстрое и качественное выполнение работы!

Всем большой привет!!!Я готов помочь воплотить Ваши пректы в жизнь!!!!

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Дизайн сайта_(шапки,баннеры, иконки и др.)

Дизайн комнатных помещений_(детские,гостинные,помещения магазинов и др.)

Качественная обработка фото_(ретушь, востановление старых,рваных фотографий фото на документы и др.)

Разработка логотипов_(вииток,папки и др.)

Рисунки_(потрет,шарж,абстракции,граффити и др.)

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Adobe Photoshop( в совершенстве)

Corel Paintner(хорошо)

Flash(базовый уровень,но изучаю углубленно)

HTML(базовый уровень)

Adobe Dreamweaver(базовый уровень)

Adobe After Effects(базовый уровень)

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Вся контактная информация ниже :

vk- http://vkontakte.ru/xu9se

http://vkontakte.ru/id23473599

email - [email protected]

[email protected]

icq- 573636173

460684835

598121364

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P.S.Тут с первого взгляда может показаться,что я новичёк,но Вы глубоко ошибаетесь!