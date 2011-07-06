Всем большой привет!!!Я готов помочь воплотить Ваши пректы в жизнь!!!!
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Дизайн сайта_(шапки,баннеры, иконки и др.)
Дизайн комнатных помещений_(детские,гостинные,помещения магазинов и др.)
Качественная обработка фото_(ретушь, востановление старых,рваных фотографий фото на документы и др.)
Разработка логотипов_(вииток,папки и др.)
Рисунки_(потрет,шарж,абстракции,граффити и др.)
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Adobe Photoshop( в совершенстве)
Corel Paintner(хорошо)
Flash(базовый уровень,но изучаю углубленно)
HTML(базовый уровень)
Adobe Dreamweaver(базовый уровень)
Adobe After Effects(базовый уровень)
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Вся контактная информация ниже :
http://vkontakte.ru/id23473599
email - [email protected]
icq- 573636173
460684835
598121364
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P.S.Тут с первого взгляда может показаться,что я новичёк,но Вы глубоко ошибаетесь!