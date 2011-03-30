Bianconer90

Добрый день!
Далеко не каждый пользователь компьютера понимает значение такого специального термина, как оптимизация сайта. Какие задачи ставит перед собой оптимизация ресурса? Оптимизация сайта - самый значимый шаг, необходимый для быстрого и успешного продвижения ресурса. Процесс оптимизации представляет собой:
1. Составление семантического ядра ресурса
2. Выбор работающих путей по продвижению ресурса.
3. Правильная оптимизация сайта в целом.
4. Правильная постраничная оптимизация сайта.
5. Удобство передвижения по ресурсу и анализ эффективности сайта
Для удобства передвижения по сайту и попадания на него пользователей необходимо определить:
- откуда пользователь заходит на сайт;
- время, необходимое для загрузки главной страницы ресурса и последующих;
- маршруты пользователей ресурса;
- актуальность информации, которая размещается сайтом;
- соответствие содержания ресурса поставленным задачам;
- направленность целевой аудитории ресурса;
- оптимальность структуры ресурса;
- удобство при навигации;
- доступность и простоту поиска необходимой информации.
Ссылочное продвижение сайта - определение необходимого качества и количества ссылок с других ресурсов, покупка ссылок с других сайтов, размещение ссылок на сайтах-донорах и постоянный мониторинг эффективности функционирования ссылок.
Улучшение и поддержка результатов продвижения - постоянный мониторинг позиций сайта по основным запросам в поисковых системах, изменение ссылочной политики, основываясь на данных мониторинга.
В SEO и продвижении сайта далеко не новичок, не обладаю достаточноым количеством отзывов только потому, что только недавно зарегистрировался на данной бирже... но я обещаю наверстать упущенное! :)
Успехов Вам и... надеюсь на сотрудничество с Вами!