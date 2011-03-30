Bianconer90

Добрый день!

Далеко не каждый пользователь компьютера понимает значение такого специального термина, как оптимизация сайта. Какие задачи ставит перед собой оптимизация ресурса? Оптимизация сайта - самый значимый шаг, необходимый для быстрого и успешного продвижения ресурса. Процесс оптимизации представляет собой:

1. Составление семантического ядра ресурса

2. Выбор работающих путей по продвижению ресурса.

3. Правильная оптимизация сайта в целом.

4. Правильная постраничная оптимизация сайта.

5. Удобство передвижения по ресурсу и анализ эффективности сайта

Для удобства передвижения по сайту и попадания на него пользователей необходимо определить:

- откуда пользователь заходит на сайт;

- время, необходимое для загрузки главной страницы ресурса и последующих;

- маршруты пользователей ресурса;

- актуальность информации, которая размещается сайтом;

- соответствие содержания ресурса поставленным задачам;

- направленность целевой аудитории ресурса;

- оптимальность структуры ресурса;

- удобство при навигации;

- доступность и простоту поиска необходимой информации.

Ссылочное продвижение сайта - определение необходимого качества и количества ссылок с других ресурсов, покупка ссылок с других сайтов, размещение ссылок на сайтах-донорах и постоянный мониторинг эффективности функционирования ссылок.

Улучшение и поддержка результатов продвижения - постоянный мониторинг позиций сайта по основным запросам в поисковых системах, изменение ссылочной политики, основываясь на данных мониторинга.

В SEO и продвижении сайта далеко не новичок, не обладаю достаточноым количеством отзывов только потому, что только недавно зарегистрировался на данной бирже... но я обещаю наверстать упущенное! :)

Успехов Вам и... надеюсь на сотрудничество с Вами!