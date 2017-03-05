BifLee Design | Немного информации обо мне

Приветствую, меня зовут Эдуард, я занимаюсь созданием макетов для сайтов, мой опыт работы в этой сфере составляет около 5-6 лет. За это время я научился воплощать много разных стилей, начиная от минимализма и заканчивая эффектными макетами для игровых сайтов, а иногда приходиться и совмещать совсем разные стили, чтобы выдать заказчику нечто приятно удивительное.

Но! Это ещё не конец, помимо разработки макетов, я занимаюсь и PHP программированием, поэтому для написания систем среднего уровня сложности, или же доработки уже готовых я всегда открыт :)