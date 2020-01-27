навыки и умения
- умею ввести группы во вконтакте ,ввел группы на 5к( аккаунт по продвижению бьюти салона в Instagram и веду 30к (городской паблик) подписчиков
- умею работать с приложениями для авторассылки во вконтакте E-Mail.(Getresponce)
- умею работать с планировщиками публикаций в соц. сетях (SMM planer,и т.п.)
- умею работать с приложениями авторассылки (Senler и т.п.)
- умею создавать и вести Instagram на определенную тематику
- умение работать с графическими онлайн инструментами (canva, crelo)
- умение работать с основными платежными системами
- умение сокращать ссылки
- умение работать с основными офисными пакетами
- умение работать с презентациями
- Умение работать со всеми функциями и приложениями Google и Яндекс(диски, документы , презентации ,календарь)
- среднее знание английского языка
- Умение обзванивать людей по телефону , умею вежливо общаться с людьми ( даже если они пытаются задеть меня)
- Вежлив
- Коммуникабелен
- Отсутствие вредных привычек
- Оптимизм и любовь к жизни
- Стрессоустойчив и настойчив
- Умею быстро принимать решение
- Быстрая обучаемость
- Организаторские способности
- Умение выступать на сцене ( ораторское мастерство)
- Энергичен
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