BigBars

Арслан BigBars

 
30 летРоссия/Уфа
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

навыки и умения 

  • умею ввести группы во вконтакте ,ввел группы на 5к( аккаунт по продвижению бьюти салона в Instagram  и веду 30к (городской паблик) подписчиков
  • умею работать с приложениями для авторассылки во вконтакте E-Mail.(Getresponce)
  • умею работать с планировщиками публикаций в соц. сетях (SMM planer,и т.п.)
  • умею работать с приложениями авторассылки (Senler и т.п.)
  • умею создавать и вести Instagram на определенную тематику
  • умение работать с графическими онлайн инструментами (canva, crelo)
  • умение работать с основными платежными системами
  • умение сокращать ссылки
  • умение работать с основными офисными пакетами
  • умение работать с презентациями
  • Умение работать со всеми функциями и приложениями Google и Яндекс(диски, документы , презентации ,календарь)
  • среднее знание английского языка
  • Умение обзванивать людей по телефону , умею вежливо общаться с людьми ( даже если они пытаются задеть меня)
личные качества 

  • Вежлив
  • Коммуникабелен
  • Отсутствие вредных привычек
  • Оптимизм и любовь к жизни
  • Стрессоустойчив и настойчив
  • Умею быстро принимать решение
  • Быстрая обучаемость
  • Организаторские способности
  • Умение выступать на сцене ( ораторское мастерство)
  • Энергичен
Недостаток опыта на начальном этапе компенсируется большим объемом работы