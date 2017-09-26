Благотворительному фонду нужна помощь с макетом пресс-вола к Дню Рождения фонда, в этом году 15-летие. У нас, к сожалению, нет штатного дизайнера и нет бюджета на оплату подобных услуг. Будем очень благодарны за помощь на ...
БФ «Большая Перемена» был создан в 2002 году группой педагогов, которых объединила общая мечта – помочь ребятам из детских домов реализовать свой потенциал и начать жить полноценной жизнью.Отсутствие поддержки родных и близких, низкий уровень образования и слабые навыки самостоятельной жизни не позволяют многим успешно интегрироваться в общество, найти достойную работу, создать семью, а иногда и просто выжить.
Наша миссия
Мы помогаем детям-сиротам найти свое место в жизни, получить достойное образование и обрести уверенность в своих силах, приобрести знания и опыт для дальнейших самостоятельных шагов.
Мы делимся своим опытом с людьми, которые взяли на себя ответственность за воспитание и обучение детей-сирот, — приемными родителями, педагогами, социальными работниками, волонтерами.
Наши задачи
«Большая Перемена» помогает детям-сиротам и выпускникам детских домов. Через индивидуальный подход, уважение и доверие мы стараемся укрепить веру ребят в свои силы, развить интерес к учебе и жизни вообще, помочь им стать взрослыми и самостоятельными людьми.
За 14 лет работы более 500 ребят получили поддержку профессиональных педагогов в том, чтобы
- наверстать упущенное по предметам школьной программы и подготовиться к сдаче экзаменов за 9 или 11 класс;
- развивать навыки самостоятельной работы и учебы;
- определиться с профессией, подготовиться к экзаменам в колледжи и вузы, найти достойную работу;
- расширить круг интересов;
- научиться строить отношения с окружающими людьми.
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