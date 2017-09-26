Благотворительный фонд "Большая Перемена".

БФ «Большая Перемена» был создан в 2002 году группой педагогов, которых объединила общая мечта – помочь ребятам из детских домов реализовать свой потенциал и начать жить полноценной жизнью.Отсутствие поддержки родных и близких, низкий уровень образования и слабые навыки самостоятельной жизни не позволяют многим успешно интегрироваться в общество, найти достойную работу, создать семью, а иногда и просто выжить.

Наша миссия

Мы помогаем детям-сиротам найти свое место в жизни, получить достойное образование и обрести уверенность в своих силах, приобрести знания и опыт для дальнейших самостоятельных шагов.

Мы делимся своим опытом с людьми, которые взяли на себя ответственность за воспитание и обучение детей-сирот, — приемными родителями, педагогами, социальными работниками, волонтерами.

Наши задачи

«Большая Перемена» помогает детям-сиротам и выпускникам детских домов. Через индивидуальный подход, уважение и доверие мы стараемся укрепить веру ребят в свои силы, развить интерес к учебе и жизни вообще, помочь им стать взрослыми и самостоятельными людьми.

За 14 лет работы более 500 ребят получили поддержку профессиональных педагогов в том, чтобы

- наверстать упущенное по предметам школьной программы и подготовиться к сдаче экзаменов за 9 или 11 класс;

- развивать навыки самостоятельной работы и учебы;

- определиться с профессией, подготовиться к экзаменам в колледжи и вузы, найти достойную работу;

- расширить круг интересов;

- научиться строить отношения с окружающими людьми.