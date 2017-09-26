BigChange

Ирина Масеева BigChange

 
48 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Благотворительный фонд "Большая Перемена".

БФ «Большая Перемена» был создан в 2002 году группой педагогов, которых объединила общая мечта – помочь ребятам из детских домов реализовать свой потенциал и начать жить полноценной жизнью.Отсутствие поддержки родных и близких, низкий уровень образования и слабые навыки самостоятельной жизни не позволяют многим успешно интегрироваться в общество, найти достойную работу, создать семью, а иногда и просто выжить.

Наша миссия

Мы помогаем детям-сиротам найти свое место в жизни, получить достойное образование и обрести уверенность в своих силах, приобрести знания и опыт для дальнейших самостоятельных шагов.

Мы делимся своим опытом с людьми, которые взяли на себя ответственность за воспитание и обучение детей-сирот, — приемными родителями, педагогами, социальными работниками, волонтерами.

Наши задачи

«Большая Перемена» помогает детям-сиротам и выпускникам детских домов. Через индивидуальный подход, уважение и доверие мы стараемся укрепить веру ребят в свои силы, развить интерес к учебе и жизни вообще, помочь им стать взрослыми и самостоятельными людьми.

За 14 лет работы более 500 ребят получили поддержку профессиональных педагогов в том, чтобы

- наверстать упущенное по предметам школьной программы и подготовиться к сдаче экзаменов за 9 или 11 класс;

- развивать навыки самостоятельной работы и учебы;

- определиться с профессией, подготовиться к экзаменам в колледжи и вузы, найти достойную работу;

- расширить круг интересов;

- научиться строить отношения с окружающими людьми.

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$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать макет пресс-вола

    Благотворительному фонду нужна помощь с макетом пресс-вола к Дню Рождения фонда, в этом году 15-летие. У нас, к сожалению, нет штатного дизайнера и нет бюджета на оплату подобных услуг. Будем очень благодарны за помощь на ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Создать макет пресс-вола
Спасибо большое Ирине за интересный проект, в процессе работы были только аргументированные правки, оперативное реагирование на появившиеся вопросы и обширная помощь в подборе недостающего материала, буду рад продолжению сотрудничества.
Очень всем рекомендую! Алексей очень вдумчиво, профессионально и быстро выполнил задание. В процессе работы предлагал несколько вариантов, слушал и слышал клиента. Работал очень продуктивно и ориентировался на результат и на сроки. Алексей большое спасибо! И да, работа была выполнена абсолютно бесплатно, в поддержку благотворительного фонда содействия образованию детей-сирот Большая Перемена
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