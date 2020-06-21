Продуктивность - отдача делу!

Приветствую!

Я Хочу сделать для Вас маску, которая будет радовать не только Вас, но и всех ваших подписчиков и не только!

▸ Выслушаю все ваши идеи и "ХОЧУ"

▸ Сделаю иконку для Вашей маски.

▸ Расскажу Вам, как ее установить.

▸ Что могу сделать ( ознакомиться с полным списком работ можете в профиле instagram: @ndr. flip1):

⋆ Ретушь лица.

⋆ Добавление цветовых текстур.

⋆ Наложение фона.

⋆ Добавление 2D обьектов.

⋆ Добавление 3D обьектов.

⋆ Добавление музыки.

⋆ Смена стиля по "тапу" экрана.

⋆ Добавление кнопок (через скрипт).

⋆ Создание рандомайзера.

⋆ Создание анимации с участием 2D обьекта.

⋆ Создание анимации с участием 3D обьекта.

⋆ Создать полную анимацию с участием нескольких фонов.

Буду рад воплотить ваши идеи в реальность!