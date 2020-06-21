Продуктивность - отдача делу!
Приветствую!
Я Хочу сделать для Вас маску, которая будет радовать не только Вас, но и всех ваших подписчиков и не только!
▸ Выслушаю все ваши идеи и "ХОЧУ"
▸ Сделаю иконку для Вашей маски.
▸ Расскажу Вам, как ее установить.
▸ Что могу сделать ( ознакомиться с полным списком работ можете в профиле instagram: @ndr. flip1):
⋆ Ретушь лица.
⋆ Добавление цветовых текстур.
⋆ Наложение фона.
⋆ Добавление 2D обьектов.
⋆ Добавление 3D обьектов.
⋆ Добавление музыки.
⋆ Смена стиля по "тапу" экрана.
⋆ Добавление кнопок (через скрипт).
⋆ Создание рандомайзера.
⋆ Создание анимации с участием 2D обьекта.
⋆ Создание анимации с участием 3D обьекта.
⋆ Создать полную анимацию с участием нескольких фонов.
Буду рад воплотить ваши идеи в реальность!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Маски для instagram105 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
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$7/час
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