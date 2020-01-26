BigScoob007

Привет Всем! Я занимаюсь дизайном, могу сделать лого, визитку, обработать изображение!

Здравствуйте! Меня зовут Павел и я занимаюсь разработкой лого

на протяжении 5 лет, работаю в основном в буржунете и вполне

успешно.

Заказывая у меня Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что

предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро,

качественно, и даже дешевле!

Так же я занимаюсь дизайном:

Баннеров

Визиток

Эксклюзивный обложек и шапок под сайт

Любые работы по обработке изображений в графическом

редакторе фотошоп

Если возникнут вопросы - пишите.