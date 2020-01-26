BigScoob007

Павел Аброськин BigScoob007

 
28 летРоссия/Иркутск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Привет Всем! Я занимаюсь дизайном, могу сделать лого, визитку, обработать изображение!

Здравствуйте! Меня зовут Павел и я занимаюсь разработкой лого

на протяжении 5 лет, работаю в основном в буржунете и вполне

успешно.

Заказывая у меня Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что

предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро,

качественно, и даже дешевле!

Так же я занимаюсь дизайном:

 Баннеров

 Визиток

 Эксклюзивный обложек и шапок под сайт

 Любые работы по обработке изображений в графическом

редакторе фотошоп

Если возникнут вопросы - пишите.

Photoshop