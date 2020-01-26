BigScoob007

Привет Всем! Я занимаюсь дизайном, могу сделать лого, визитку, обработать изображение!
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я занимаюсь разработкой лого
на протяжении 5 лет, работаю в основном в буржунете и вполне
успешно.
Заказывая у меня Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что
предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро,
качественно, и даже дешевле!
Так же я занимаюсь дизайном:
Баннеров
Визиток
Эксклюзивный обложек и шапок под сайт
Любые работы по обработке изображений в графическом
редакторе фотошоп
Если возникнут вопросы - пишите.
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