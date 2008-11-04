Имеется Интернет-магазин azbukaplitki.ru Создан на Bitrix Необходимо сделать следующие изменения: [list=1][*]Изменить заглавную страницу сайта согласно прикрепленному файлу [*]Настроить корзину заказов. В карточках товара нужна кнопка положить ( добавить) товар в корзину. При ее нажатии товар попадает в корзину, а ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо перенести небольшой корпоративный сайт (флешовый) с хостинга nic.ru на хостинг one.com Домен и аккаунт там есть, через ФТП тупо скопировал один в один, но у меня не получается запустить его там - не хватает ...Хостинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо довести 2 готовых сайта до ума. www.rim.ru и www.rimdesign.co.uk Админка есть - работает. Но!!!! некоторые вещи программист зачем-то зашил непосредственно с тело флеша. (т.е. своими руками не поправить). Например, некоторые фото и фамилии руководителей. Дизайн ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
14 лет назад
Задача поставлена и описана максимально внятно, оплата как договорились. Все замечательно.
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