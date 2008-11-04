Big_Bear

Алексей Абраменко Big_Bear

 
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Руководитель IT отдела

  • Доработка сайта интернет-магазина на Bitrix

    Имеется Интернет-магазин azbukaplitki.ru  Создан на Bitrix Необходимо сделать следующие изменения: [list=1][*]Изменить заглавную страницу сайта согласно прикрепленному файлу [*]Настроить корзину заказов. В карточках товара нужна кнопка положить ( добавить) товар в корзину. При ее нажатии товар попадает в корзину, а ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести сайт

    Необходимо перенести небольшой корпоративный сайт (флешовый) с хостинга nic.ru на хостинг one.com Домен и аккаунт там есть, через ФТП тупо скопировал один в один, но у меня не получается запустить его там - не хватает ...

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ремонт сайта

    Необходимо довести 2 готовых сайта до ума. www.rim.ru и www.rimdesign.co.uk Админка есть - работает. Но!!!! некоторые вещи программист зачем-то зашил непосредственно с тело флеша. (т.е. своими руками не поправить). Например, некоторые фото и фамилии руководителей. Дизайн ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
mulbergerio
Роман 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Перенести сайт
Задача поставлена и описана максимально внятно, оплата как договорились. Все замечательно.
Спасибо! оперативно помог решить проблему
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