Навыки:
создания Web-сайтов,
Web дизайн, а именно разработка дизайна(любой сложности, включаю Flash презентацию)
верстка сайта (html,php)
создание буклетов, логотипов, флаеров, баннеров.
отлично владею таким базовыми пакетами Adobe Photoshop, Corel Draw.
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Портфолио
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- Шапка для сайта119 просмотров
- Макет сайта lifeline.ru105 просмотров
- Макет сайта l2goldenage.ru104 просмотра
- Аватарка 150*150117 просмотров
- Аватарка 150*150100 просмотров