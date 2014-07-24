Bigmansins

Максим Bigmansins

 
31 годРоссия/Екатеринбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Навыки:

создания Web-сайтов,

Web дизайн, а именно разработка дизайна(любой сложности, включаю Flash презентацию)

верстка сайта (html,php)

создание буклетов, логотипов, флаеров, баннеров.

отлично владею таким базовыми пакетами Adobe Photoshop, Corel Draw.

PHPВерстка сайтаHTMLСайт на PHPFlashPhotoshop
Портфолио