Редактура, транскрибация, рерайтинг, переводы
Здравствуйте!Меня зовут Анна, мне двадцать три года.
И я могу помочь Вам в любом деле, касающемся текста и его оформления.
Что может быть интересно Вам как работодателю обо мне — как исполнителе?
- Неполное высшее филологическое образование одного из лучших педагогических вузов страны (РГПУ им. Герцена, г. Санкт-Петербург);
- Три года сотрудничества с проектом artemovaelena.ru и студией робототехники "Роботекс" (г. Череповец): работа в сфере транскрибации, редактуры, рерайтинга и копирайтинга;
- Частные переводы с английского языка на русский статей, колонок и художественных произведений (малых размеров) в рамках семинаров, конкурсов, олимпиад и прочей "студенческо-профессиональной" деятельности.
- Разносторонняя направленность интересов и увлечений, а также готовность разбираться в том, что непонятно, и учиться тому, что ещё не изучено;
- Ответственный и (по необходимости) творческий подход к выполнению работы;
- Стопроцентная грамотность;
- Горячее желание получить как можно больше опыта в сфере удалённой работы;
- Готовность уделять Вам и Вашим проектам большое количество времени.
Спасибо!
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