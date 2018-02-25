Редактура, транскрибация, рерайтинг, переводы

Здравствуйте!

Меня зовут Анна, мне двадцать три года.

И я могу помочь Вам в любом деле, касающемся текста и его оформления.

Что может быть интересно Вам как работодателю обо мне — как исполнителе?

Неполное высшее филологическое образование одного из лучших педагогических вузов страны (РГПУ им. Герцена, г. Санкт-Петербург);

Три года сотрудничества с проектом artemovaelena.ru и студией робототехники "Роботекс" (г. Череповец): работа в сфере транскрибации, редактуры, рерайтинга и копирайтинга;

Частные переводы с английского языка на русский статей, колонок и художественных произведений (малых размеров) в рамках семинаров, конкурсов, олимпиад и прочей "студенческо-профессиональной" деятельности.

Кроме того:

Разносторонняя направленность интересов и увлечений, а также готовность разбираться в том, что непонятно, и учиться тому, что ещё не изучено;

Ответственный и (по необходимости) творческий подход к выполнению работы;

Стопроцентная грамотность;

Горячее желание получить как можно больше опыта в сфере удалённой работы;

Готовность уделять Вам и Вашим проектам большое количество времени.

Для получения любой другой информации (примеров транскрибации с редактурой, переводов и так далее) пишите на почту [email protected] или в личные сообщения.

Спасибо!