Специалист по подбору персонала

Сентябрь 2015- н.в.

- Подбор персонала- Обучение и развитие сотрудников ресепшн- Разработка программ обучения с учетом особенностейкомпании- Организация замен- Мониторинг текущей работы (еженедельное посещение офисов клиентов)- Организация и оценка рабочего пространства/места и уровня сотрудников: (внутренняяобстановка зоны ресепшн; начало общения/преставление; внешний вид секретарей; время ожидания ответа; ориентация в структуре компании; выполнение заявки/решение- Анализ загруженности секретарей- Опрос ключевых внутренних клиентов- Снятие ожиданий линейного руководителя- Работа с программами ДМС и страхованием жизни, утверждёнными в компании- Прикрепление/открепление сотрудников от ДМС и страхования жизни - Ведение табеля учета рабочего времени сотрудников- Взаимодействие с клиентами в проблемных ситуациях