Профессиональный переводчик

Долгое время работал на западных биржах (Переводчик. Копирайтер.Создание постов в тг каналах).

Я обладаю квалификацией лингвист переводчик по специальности "Перевод и переводоведение". Закончил МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет). Долго время работал на проекте ЛингваКонтакт.

Свои сильные стороны для работы считаю:

1) Высокий уровень знания 6 языков | Немецкий C2 | Английский C2 | Французский C1 | Испанский C2 | Китайский C1 | Арабский C1 |

2) На хорошем уровне работаю с аудио и видео (цветокоррекция, аудио

обработка).

3) Больше трёх лет занимался работой с текстом в разных форматах.

4) Готов разобраться быстро и качественно для себя в новых сферах, график гибкий обо всем можно договориться.

Буду рад сотрудничеству, спасибо!