Обо мне

Меня зовут Васильев Егор. Несколько лет занимаюсь фрилансом. Ответственный, могу вести несколько проектов.

Мои профили — разработка сайтов, фото- и видеомонтаж, полиграфическая верстка и копирайтинг. Предпочитаю делать проекты с нуля, сдаю их вовремя. Основное направление — сайтостроение.

За все годы фриланса перепробовал многое: руководитель интернет-магазина, ведение групп в Vk (до сих пор являюсь руководителем групп, общее количество подписчиков которых превышает 3 млн человек), менеджер по персоналу, юзабилити специалист, разработчик портала «OneGo Games», менеджер проектов.

Вы всегда можете проконсультироваться со мной по любому существующему у Вас вопросу. И не сомневайтесь – я понимаю, что могу Вас не устроить, но ведь попытаться стоит?