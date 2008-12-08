Курсовые и контрольные работы по гуманитарным наукам и юриспруденция (UA)

С 2002 года успешно работаю на рынке реализации авторских курсовых и контрольных работ по гуманитарным наукам (страны СНГ) и юридическим (Украина). Из 650 работ, 573 сданы на отлично (только 7 работ нуждались в дополнительной доработке, естественно на безоплатной основе). В случае необходимости внести коррективы в работу, принимается только при наличии соответствующей рецензии преподавателя. Каждая работа индивидуальная, без использования электронных ресурсов с бакнами рефератов.

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